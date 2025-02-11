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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Интеганов Микушка Атеганов/ИнтегановОколо 1694 г.р.
Дети
Шичай МикушкинПосле 1701 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1701
Сын: Шичай Микушкин
Отец ребёнка: Интеганов Микушка Атеганов/Интеганов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1727
Сын: (Селдя Микушкин) (Селдя Микушкин) Петр Кузмин
Отец ребёнка: Интеганов Микушка Атеганов/Интеганов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно