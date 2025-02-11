? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Интеганов Микушка Атеганов/ИнтегановОколо 1694 г.р.
Дети
Шичай МикушкинПосле 1701 г.р.
(Селдя Микушкин) (Селдя Микушкин) Петр Кузмин1727 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Интеганов Микушка Атеганов/Интеганов

Рождение ребёнка
После 1701

Сын: Шичай Микушкин

Отец ребёнка: Интеганов Микушка Атеганов/Интеганов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1727

Сын: (Селдя Микушкин) (Селдя Микушкин) Петр Кузмин

Отец ребёнка: Интеганов Микушка Атеганов/Интеганов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.