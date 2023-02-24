Микужка Атеганов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиДо 1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Атеган
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1701
Сын: Шичай Микушкин
Мать ребёнка: ?
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1723
Мать ребёнка: ?
Пестровка- Никитино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
До 1742
Пестровка- Никитино