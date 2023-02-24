Микужка Атеганов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микужка Атеганов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

До 1742

Пол

Мужской

Отец

До 1644 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Атеган

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1701

Сын: Шичай Микушкин

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Петр (Селдя Микужкин)

Мать ребёнка: ?

Пестровка- Никитино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
До 1742
Пестровка- Никитино
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