Лукина Домника (Домна) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Домника (Домна) Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукин Поликарп Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Лукин Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович

Неповица, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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