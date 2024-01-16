Лукина Домника (Домна) Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лукин Поликарп Дмитриевич
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Филиппович
Смерть
Неизвестно