Голондарев Никита (Никифор) Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голондарев Никита (Никифор) Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1914

Дата смерти

17.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1914

Отец: Голондарев Ефрем

Мать: Голондарева Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голондарева (Просяник) Оксана Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Голондарев Виктор Никитович

Мать ребёнка: Голондарева (Просяник) Оксана Петровна

Рождение ребёнка
28.04.1943

Сын: Голондарев Александр Никитович

Мать ребёнка: Голондарева (Просяник) Оксана Петровна

Смерть
17.03.2003

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