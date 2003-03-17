Голондарев Никита (Никифор) Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1914
Дата смерти17.03.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1914
Отец: Голондарев Ефрем
Мать: Голондарева Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Голондарев Виктор Никитович
Мать ребёнка: Голондарева (Просяник) Оксана Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1943
Сын: Голондарев Александр Никитович
Мать ребёнка: Голондарева (Просяник) Оксана Петровна
Смерть
17.03.2003