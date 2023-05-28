Голондарева (Просяник) Оксана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1917
Дата смерти30.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1942
Сын: Голондарев Виктор Никитович
Отец ребёнка: Голондарев Никита Ефремович
Рождение ребёнка
28.04.1943
Сын: Голондарев Александр Никитович
Отец ребёнка: Голондарев Никита Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1993