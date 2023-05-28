Голондарева (Просяник) Оксана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голондарева (Просяник) Оксана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1917

Дата смерти

30.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1942

Сын: Голондарев Виктор Никитович

Отец ребёнка: Голондарев Никита Ефремович

Рождение ребёнка
28.04.1943

Сын: Голондарев Александр Никитович

Отец ребёнка: Голондарев Никита Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голондарев Никита Ефремович

Смерть
30.06.1993
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