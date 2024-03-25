Рыбакова (Афанасьева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Афанасьева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Афанасьев Иван Афанасьевич

Мать: Афанасьева Акулина Алексеевна

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