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Рыбакова (Афанасьева) Нина Ивановна
Рыбакова (Афанасьева) Нина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Пол
Женский
Отец
Афанасьев Иван Афанасьевич
1898 г.р.
Мать
Афанасьева (Кадушкина) Акулина Алексеевна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Афанасьев Иван Афанасьевич
Мать:
Афанасьева Акулина Алексеевна
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