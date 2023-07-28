Волконовский Александр Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1961
Дочь: Зинченко Волконовская Светлана Александровна
Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна
Рождение ребёнка
25.04.1963
Сын: Волконовский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна
Рождение ребёнка
25.04.1963
Сын: Волконовский Юрий Александрович
Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна
Смерть
Неизвестно