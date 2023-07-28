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Волконовский Александр Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1961

Дочь: Зинченко Волконовская Светлана Александровна

Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1963

Сын: Волконовский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна

Рождение ребёнка
25.04.1963

Сын: Волконовский Юрий Александрович

Мать ребёнка: Писчальникова Нина Петровна

Смерть
Неизвестно

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