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Волконовский Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1963

Дата смерти

?.11.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963

Отец: Волконовский Александр Максимович

Мать: Писчальникова Нина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Волконовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Волконовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Нина Юрьевна

Мать ребёнка: Волконовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волконовский Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Волконовская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконовская Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Волконовская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волконовская Елена

Смерть
?.11.2016

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