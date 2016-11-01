Волконовский Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1963
Дата смерти?.11.2016
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Волконовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Волконовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Нина Юрьевна
Мать ребёнка: Волконовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волконовский Дмитрий Юрьевич
Мать ребёнка: Волконовская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконовская Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Волконовская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волконовская Елена
Смерть
?.11.2016