Екатерининская Параскева Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти07.02.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Морозова Анна Григорьена
Отец ребёнка: Морозов Григорий Спиридонов
Смерть
07.02.1876 ст.
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Петрозаводск, Троицкое кладбище