Екатерининская Параскева Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерининская Параскева Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

07.02.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Морозова Анна Григорьена

Отец ребёнка: Морозов Григорий Спиридонов

Смерть
07.02.1876 ст.
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Петрозаводск, Троицкое кладбище

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