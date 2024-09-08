Елисеев Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Раиса Григориевна

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виталий Григориевич

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Григориевич

Мать ребёнка: Елисеева Прасковья

Смерть
Неизвестно

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