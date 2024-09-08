Елисеева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Григориевич

Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Раиса Григориевна

Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виталий Григориевич

Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно

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