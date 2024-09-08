Елисеева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Александр Григориевич
Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Раиса Григориевна
Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виталий Григориевич
Отец ребёнка: Елисеев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно