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Коськов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1867 ст.

Жена: Коськова (--) Пелагея Васильевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/131
Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.

Сын: Коськов Яков Федорович

Мать ребёнка: Коськова (--) Пелагея Васильевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/120 восприемник Кузьма Васильевич из Зернаевки
Поручитель
10.11.1868 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/83
Рождение ребёнка
28.10.1869 ст.

Дочь: (Коськова) Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Коськова (--) Пелагея Васильевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/196
Смерть
Неизвестно

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