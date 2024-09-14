Коськов Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1867 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/131
Рождение ребёнка
07.10.1867 ст.
Мать ребёнка: Коськова (--) Пелагея Васильевна
https://ya.ru/archive/catalog/ac8e3756-7374-47fc-b7d6-bfeae7c6fb45/120 восприемник Кузьма Васильевич из Зернаевки
Поручитель
10.11.1868 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/83
Рождение ребёнка
28.10.1869 ст.
Дочь: (Коськова) Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Коськова (--) Пелагея Васильевна
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/196
Смерть
Неизвестно