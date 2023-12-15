Давыденко Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Валенктина Алексеевна
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыденко Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Давыденко Нина Егоровна
Смерть
Неизвестно