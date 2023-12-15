Давыденко Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Давыденко Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Дочь: Давыденко Валенктина Алексеевна
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Дочь: Давыденко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Дочь: Давыденко Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Сын: Давыденко Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Сын: Давыденко Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Сын: Давыденко Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Сын: Давыденко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич
Дочь: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич