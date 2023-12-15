Давыденко Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Валенктина Алексеевна

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыденко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Божко (Давыденко) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Давыденко Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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