Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смертиПосле 1724
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1715 и 1716
Муж: Семен Иванович
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Семен Иванович, 21 год, и жена его Пелагея Григорьевна, 20 лет. У них дочь Екатерина, 3 года. У Семена мать, Вдова, Евдокия Евстифеевна, 65 лет. 1719г
Смерть
После 1724