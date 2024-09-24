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Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

После 1724

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1715 и 1716

Муж: Семен Иванович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Семен Иванович, 21 год, и жена его Пелагея Григорьевна, 20 лет. У них дочь Екатерина, 3 года. У Семена мать, Вдова, Евдокия Евстифеевна, 65 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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