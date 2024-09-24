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Семен Иванович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1654 г.р.

Жена

Около 1699 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: Евдокия Евстифеевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1715 и 1716

Жена: Пелагея Григорьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Семен Иванович, 21 год, и жена его Пелагея Григорьевна, 20 лет. У них дочь Екатерина, 3 года. У Семена мать, Вдова, Евдокия Евстифеевна, 65 лет. 1719г
Смерть
После 1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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