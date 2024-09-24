Семен Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: Евдокия Евстифеевна
Бракосочетание
Между 1715 и 1716
Жена: Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Григорьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 115 лист. Деревня Баланьино. Семен Иванович, 21 год, и жена его Пелагея Григорьевна, 20 лет. У них дочь Екатерина, 3 года. У Семена мать, Вдова, Евдокия Евстифеевна, 65 лет. 1719г
Смерть
После 1724