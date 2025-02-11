Ботов Сергий Петрович
мужской, родился Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Пивцаева (Ботова) Васса СергеевнаОколо 1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Пивцаева (Ботова) Васса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область