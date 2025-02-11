Ботов Сергий Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ботов Сергий Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Пивцаева (Ботова) Васса СергеевнаОколо 1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Пивцаева (Ботова) Васса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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