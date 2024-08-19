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Вавренюк Александр Осипович

Место рождения

Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

22.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1907

Отец: Вавренюк Осип

Мать: не указана

Дрогичин, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавренюк (Хмарук) Александра Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вавренюк Юрий Александрович

Мать ребёнка: Вавренюк (Хмарук) Александра Антоновна

Призыв на военную службу
?.10.1931
Белая Церковь, Київська область
Получение воинского звания/чина
27.06.1946
Лейтенант
Смерть
Неизвестно

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