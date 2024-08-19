Вавренюк Александр Осипович
Место рождения
Дата рождения22.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1907
Отец: Вавренюк Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вавренюк Юрий Александрович
Мать ребёнка: Вавренюк (Хмарук) Александра Антоновна
Призыв на военную службу
?.10.1931
Белая Церковь, Київська область
Получение воинского звания/чина
27.06.1946
Лейтенант
Смерть
Неизвестно