Антонова (Смирнова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1935
Дочь: Мартынова (Антонова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Антонов Николай
Рождение ребёнка
16.12.1939
Смерть
Неизвестно