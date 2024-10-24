Антонова (Смирнова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Смирнова) Мария Степановна

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Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1871 и 1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Синюгин Степан Семенович

Мать: (Синюгина) Анна Мироновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Николай

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Николай

Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Мартынова (Антонова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Антонов Николай

Рождение ребёнка
16.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Николай

Смерть
Неизвестно

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