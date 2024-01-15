Антонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Мартынова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Степановна

Рождение ребёнка
16.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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