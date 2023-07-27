Шабалкина Степанида Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.?
Дочь: Лидия Александровна
Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
10.01.1947
Дочь: Кочнова Тамара Александрова
Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович
Смерть
01.04.1970