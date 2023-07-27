Шабалкина Степанида Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалкина Степанида Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.?

Дочь: Лидия Александровна

Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович

Рождение ребёнка
10.01.1947

Дочь: Кочнова Тамара Александрова

Отец ребёнка: Шабалкин Александр Павлович

Смерть
01.04.1970

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