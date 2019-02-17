Кочнова Тамара Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнова Тамара Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1947

Дата смерти

17.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947

Отец: Шабалкин Александр Павлович

Мать: Шабалкина Степанида Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.09.1966

Дочь: Елена Александровна

Отец ребёнка: Агеев Александр

Рождение ребёнка
09.03.1970

Дочь: Головенко (Кочнова) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Кочнов Виктор Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.2019

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