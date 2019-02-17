Кочнова Тамара Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1947
Дата смерти17.02.2019
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агеев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.09.1966
Дочь: Елена Александровна
Отец ребёнка: Агеев Александр
Рождение ребёнка
09.03.1970
Дочь: Головенко (Кочнова) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Кочнов Виктор Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.2019