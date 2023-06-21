Шаяхметова Абидя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Худайкулиева Асьма Сибгатовна
Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резяпова Оркия Сибгатовна
Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухамедова Сакиня Сибгатовна
Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно