Шаяхметова Абидя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметова Абидя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Худайкулиева Асьма Сибгатовна

Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаяметов Яхья Сибгатович

Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резяпова Оркия Сибгатовна

Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухамедова Сакиня Сибгатовна

Отец ребёнка: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

Смерть
Неизвестно
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