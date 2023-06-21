Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаяхметов Асвяндияр Шаяхметович

Мать: Шаяхметова Кадича

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Худайкулиева Асьма Сибгатовна

Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаяметов Яхья Сибгатович

Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Резяпова Оркия Сибгатовна

Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухамедова Сакиня Сибгатовна

Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаяхметова Абидя

Смерть
Неизвестно
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