Шаяхметов Сибгатъ Асвандиярович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаяхметов Асвяндияр Шаяхметович
Мать: Шаяхметова Кадича
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Худайкулиева Асьма Сибгатовна
Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Резяпова Оркия Сибгатовна
Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухамедова Сакиня Сибгатовна
Мать ребёнка: Шаяхметова Абидя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаяхметова Абидя
Смерть
Неизвестно