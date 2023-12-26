Данилова (Трофимова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Трофимова) Лидия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов Федор Никифорович

Мать: Трофимова Агриппина (Агарь) Авраамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Данилова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
26.02.1888

Дочь: Данилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Данилов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
26.02.1893

Дочь: Данилова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
08.05.1897

Дочь: Данилова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Данилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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