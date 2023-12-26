Данилова (Трофимова) Лидия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Данилова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
26.02.1888
Дочь: Данилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
07.04.1890
Сын: Данилов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
26.02.1893
Дочь: Данилова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
08.05.1897
Дочь: Данилова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Данилов Иван Гаврилович
Смерть
Неизвестно