Трофимова Агриппина (Агарь) Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Авраам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова (Трофимова) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Василий Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Белова (Трофимова) Софья Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шлейко (Трофимова) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Атаманова (Трофимова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Рождение ребёнка
25.01.1889
Сын: Трофимов Виктор Федорович
Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович
Смерть
Неизвестно