Трофимова Агриппина (Агарь) Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Агриппина (Агарь) Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Авраам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова (Трофимова) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Василий Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Белова (Трофимова) Софья Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шлейко (Трофимова) Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Атаманова (Трофимова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Трофимов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Трофимов Федор Никифорович

Смерть
Неизвестно

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