Чемисов Анатолий Макарович
Место рождения
Дата рождения29.07.1934
Дата смерти24.02.1998
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934
Отец: Чемисов Макар Филипович
Рождение ребёнка
04.09.1959
Дочь: Беликова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Чемисова Юлия Александровна
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чемисова Юлия Александровна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.1998