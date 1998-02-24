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Чемисов Анатолий Макарович

Место рождения

Коксовый, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.07.1934

Дата смерти

24.02.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1934

Отец: Чемисов Макар Филипович

Мать: Чемисова Наталья Петровна

Коксовый, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.09.1959

Дочь: Беликова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Чемисова Юлия Александровна

Рождение ребёнка
12.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чемисова Юлия Александровна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемисова Юлия Александровна

Смерть
24.02.1998
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