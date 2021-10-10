Чемисова (Тихонова) Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧемисова (Тихонова) Юлия Александровна

Чемисова (Тихонова) Юлия Александровна

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

23.10.1939

Дата смерти

10.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939

Отец: Тихонов Александр Андрианович

Мать: Тихонова Анастасия Евтеевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.09.1959

Дочь: Беликова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Чемисов Анатолий Макарович

Рождение ребёнка
12.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чемисов Анатолий Макарович

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемисов Анатолий Макарович

Смерть
10.10.2021
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close