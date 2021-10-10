Чемисова (Тихонова) Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1939
Дата смерти10.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1939
Рождение ребёнка
04.09.1959
Дочь: Беликова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Чемисов Анатолий Макарович
Рождение ребёнка
12.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чемисов Анатолий Макарович
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.2021
Симферополь, Симферополь, Республика Крым