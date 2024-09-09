Копейкина (Шадрина) Авдотья Анисимова
Место рожденияКачесово
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шадрин Анисим Артемьев
Мать: Шадрина Анна Егорова
По ревизии 1782 - 27 лет По ревизии 1795 - 40 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Копейкина Лепестина Симонова
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Епанчинцова (Копейкина) Ульяна Симонова
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
либо 1786
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
По ревизии 1795 - 10 лет
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Копейкина) Катерина Симонова
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
По ревизии 1795 - 8 лет
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Копейкина) Прасковья Симонов
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
По ревизии 1795 - 4 года
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
По ревизии 1795 - 1 год
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов
Смерть
Неизвестно