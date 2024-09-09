Копейкина (Шадрина) Авдотья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Шадрина) Авдотья Анисимова

Место рождения

Качесово

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шадрин Анисим Артемьев

Мать: Шадрина Анна Егорова

По ревизии 1782 - 27 лет По ревизии 1795 - 40 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копейкин Симон Иванов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Копейкина Лепестина Симонова

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Епанчинцова (Копейкина) Ульяна Симонова

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

либо 1786
Рождение ребёнка
1785

Сын: Копейкин Козьма Симанов

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 10 лет
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Копейкина) Катерина Симонова

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 8 лет
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Копейкина) Прасковья Симонов

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 4 года
Рождение ребёнка
1794

Сын: Копейкин Федор Симонов

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
По ревизии 1795 - 1 год
Рождение ребёнка
1795

Сын: Копейкин Иван Симонов

Отец ребёнка: Копейкин Симон Иванов

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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