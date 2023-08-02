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Арых Митрофан Харалампиев

Место рождения

Александровский, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

29.09.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арыхов) Сарра

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодоров Антоменко (Арихова) Елисавета Митрофановна

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Арыхов Христофор Митрофанович

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Андреев Супенко (Арыхов) Любовь Митрофановна

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: (Арых) Мария Митрофанова

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
21.10.1893

Сын: Арыхов Димитрий Митрофанов

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Рождение ребёнка
14.05.1896

Сын: Арых Николай Митрофанов

Мать ребёнка: Арых (Христофорова) Сарра

Смерть
29.09.1911

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