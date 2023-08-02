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Арых (Христофорова) Сарра

Место рождения

Александровский, Екатеринославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

21.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Арыхов) Сарра

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феодоров Антоменко (Арихова) Елисавета Митрофановна

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
13.10.1885

Сын: Арыхов Христофор Митрофанович

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
03.09.1888

Дочь: Андреев Супенко (Арыхов) Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: (Арых) Мария Митрофанова

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
21.10.1893

Сын: Арыхов Димитрий Митрофанов

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Рождение ребёнка
14.05.1896

Сын: Арых Николай Митрофанов

Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев

Смерть
21.09.1901

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