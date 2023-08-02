Арых (Христофорова) Сарра
Место рожденияАлександровский, Екатеринославская губерния, Российская империя
Дата рождения1858
Дата смерти21.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Арыхов) Сарра
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феодоров Антоменко (Арихова) Елисавета Митрофановна
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
13.10.1885
Сын: Арыхов Христофор Митрофанович
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
03.09.1888
Дочь: Андреев Супенко (Арыхов) Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: (Арых) Мария Митрофанова
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
21.10.1893
Сын: Арыхов Димитрий Митрофанов
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Рождение ребёнка
14.05.1896
Отец ребёнка: Арых Митрофан Харалампиев
Смерть
21.09.1901