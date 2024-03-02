Гатиятуллин Гиният — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиятуллин Гиният

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1937

Сын: Гатиятуллин Рафаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиниятуллин Марс

Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гатиятуллин Риф

Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатиятуллина Сара

Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гатиятуллина Киньзя

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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