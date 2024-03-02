Гатиятуллин Гиният
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1937
Сын: Гатиятуллин Рафаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиниятуллин Марс
Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гатиятуллин Риф
Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гатиятуллина Сара
Мать ребёнка: Гатиятуллина Киньзя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гатиятуллина Киньзя
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Смерть
Неизвестно