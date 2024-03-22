Акилина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
23.01.1877
Муж: Тимофей Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1879
Дочь: Наталия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
29.05.1882
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
24.12.1884
Сын: Никанор Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
08.07.1887
Сын: Леонтий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
12.06.1891
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
15.07.1894
Дочь: Марина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
20.03.1896
Сын: Иоанн Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
10.07.1897
Дочь: Ольга Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
01.04.1900
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: Феодора Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Яковлев
Смерть
Неизвестно