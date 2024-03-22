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Акилина Михайлова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Тимофей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.08.1879

Дочь: Наталия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1882

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1884

Сын: Никанор Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1887

Сын: Леонтий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1891

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1894

Дочь: Марина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1896

Сын: Иоанн Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1897

Дочь: Ольга Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1900

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: Феодора Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Яковлев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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