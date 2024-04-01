Котюрин Андрей Казак Кр.Полуденной Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти15.02.1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Котюрин? Филип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котюрина Васса Васильева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Котюрин Александр Казак Выс. Медвежьего Андреев
Мать ребёнка: Котюрина Васса Васильева
Рождение ребёнка
?.04.1836
Дочь: (Котюрина) Ирина Андреева
Мать ребёнка: Котюрина Васса Васильева
Смерть
15.02.1837
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
28 лет, удавился