Котюрин Андрей Казак Кр.Полуденной Филипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котюрин Андрей Казак Кр.Полуденной Филипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

15.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Котюрин? Филип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котюрина Васса Васильева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Котюрин Александр Казак Выс. Медвежьего Андреев

Мать ребёнка: Котюрина Васса Васильева

Рождение ребёнка
?.04.1836

Дочь: (Котюрина) Ирина Андреева

Мать ребёнка: Котюрина Васса Васильева

Смерть
15.02.1837
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
28 лет, удавился

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