Сухов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1832
Дата смерти13.05.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1832
Урядника Алексея Яковлевича Богословцева жена Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
01.01.1852
Д. 622, л. 365 об.
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.05.1860
Дочь: (Сухова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1864
Дочь: (Сухова) Агрипина Николаева
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
03.08.1865
Сын: Сухов Антон Николаев
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
23.10.1870
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
23.06.1872
Дочь: (Сухова) Феврония Николаева
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.02.1874
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.08.1877
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.03.1879
Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна
Бракосочетание
13.09.1880
м. 48 ж. 44 оба вторым браком, крестьянская вдова д. Зарослой
Смерть
13.05.1906
73 года от старости