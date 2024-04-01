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Сухов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1832

Дата смерти

13.05.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1832

Отец: Сухов Василий Климентов

Мать: Сухова (Кочерова) Параскева Григорьевна I

Урядника Алексея Яковлевича Богословцева жена Елена Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Военная служба
01.01.1852
Д. 622, л. 365 об.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сухов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.05.1860

Дочь: (Сухова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.06.1864

Дочь: (Сухова) Агрипина Николаева

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
03.08.1865

Сын: Сухов Антон Николаев

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
23.10.1870

Сын: Сухов Яков Николаевич

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.06.1872

Дочь: (Сухова) Феврония Николаева

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.02.1874

Сын: Сухов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
04.08.1877

Сын: Сухов Антоний Николаев

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.03.1879

Сын: Сухов Никифор Николаев

Мать ребёнка: Сухова (Мухина) Анна Федоровна

Бракосочетание
13.09.1880

Жена: Удилова 1, Сухова 2 Пелагея Павлова

м. 48 ж. 44 оба вторым браком, крестьянская вдова д. Зарослой
Смерть
13.05.1906
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
73 года от старости

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