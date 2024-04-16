Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1803
Отец: Иван Минин
Мать: не указана
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1828
Муж: Фёдор Карпов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1829
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
ИВ-1829 такой ведомости нет ⛔ МК-1829 03/03.03.1829 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова жена ПАРАСКЕВА Иванова родила дочь Евдокию, которая молитвована того же уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1833
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
МК-1833 У кого кто родился 30.10/01.10.1833 Тритцатого числа Той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родился сын Сергей Молитвовал, имя нарек, кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1836
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
ИВ-1836 такой ведомости нет ⛔ МК-1836 27.03.1836 Дватцать седмого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родился сын Алексей Молитвовал, и... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1837
Дочь: Улита Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 08.07.1837 Осьмого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родилась дочь Улита Молитвовал, имя нарёк и... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1843
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Карпов
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 Феодор 05/07.04.1843 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Феодор Карпов и законная его жена Марья Иванова, оба православного вероисповедания Пог... Показать все
Смерть
Неизвестно