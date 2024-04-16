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Мария Иванова

Место рождения

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Иван Минин

Мать: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1828

Муж: Фёдор Карпов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Рождение ребёнка
03.03.1829

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1829 такой ведомости нет ⛔ МК-1829 03/03.03.1829 Того же уезда и волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова жена ПАРАСКЕВА Иванова родила дочь Евдокию, которая молитвована того же уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
30.10.1833

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1833 У кого кто родился 30.10/01.10.1833 Тритцатого числа Той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родился сын Сергей Молитвовал, имя нарек, кр... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1836

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1836 такой ведомости нет ⛔ МК-1836 27.03.1836 Дватцать седмого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родился сын Алексей Молитвовал, и... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1837

Дочь: Улита Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1837 такой ведомости нет ⛔ МК-1837 08.07.1837 Осьмого числа той же волости деревни Лукина у крестьянина Федора Карпова и законной его жены Марьи Ивановой родилась дочь Улита Молитвовал, имя нарёк и... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1843

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Карпов

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1843 такой ведомости нет ⛔ МК-1843 Феодор 05/07.04.1843 Казенной Куликинской волости деревни Лукина крестьянин Феодор Карпов и законная его жена Марья Иванова, оба православного вероисповедания Пог... Показать все
Смерть
Неизвестно

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