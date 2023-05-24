Иван Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Минин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Чубарка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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