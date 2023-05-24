Иван Минин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
МК-1828 22.01.1828 Того же уезда и Волости и той же деревни Лукина после умершего Карпа Никитина сын отрок Феодор с девкой той же волости деревни Чубарки умершаго крестьянина Ивана Минина дочерью Марь... Показать все
Смерть
Неизвестно