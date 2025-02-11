(Масикова) Татьяна Петрова
женский, родилась 1826, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМасиков Пётр Максимов1792 г.р.
МатьМасикова Вера Савельева1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Масиков Пётр Максимов
Мать: Масикова Вера Савельева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно