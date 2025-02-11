(Масикова) Татьяна Петрова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

(Масикова) Татьяна Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1826, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Масиков Пётр Максимов1792 г.р.
Мать
Масикова Вера Савельева1791 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Масиков Пётр Максимов

Мать: Масикова Вера Савельева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

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