Масикова Вера Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масикова Вера Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Масиков Пётр Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Масиков Степан Петров

Отец ребёнка: Масиков Пётр Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Масиков Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Масиков Пётр Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Масиков Пётр Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Масиков Фёдор Петров

Отец ребёнка: Масиков Пётр Максимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
2 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масиков Пётр Максимов

Смерть
Неизвестно
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