Сараев Петр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сараев Петр Николаевич

Место рождения

Мордовский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Николай Иванович

Мать: Сараева (Сараева) Ксения Ефимовна

Мордовский Ишим, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева Анна

Смерть
Неизвестно

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