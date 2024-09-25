Евдокея / Авдотья Стефановна / Степановна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Степан / Стефан Григорьевич
Мать: Федора Никитична
Сведения о родителях предположительные, сужу по восприемникам.
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 12 28 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во листов: 928 Даты документов: Раздел ... Показать все
Бракосочетание
10.11.1754 ст.
Муж: Василий Иванович
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 16 28 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты документов: Разд... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1760 ст.
Сын: Федор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1765 ст.
Дочь: Ксения / Аксинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 3. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1772 и 1773
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по прошлой ревизии (1763) - 20 возраст по нынешней ревизии (1782) - 39 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской об... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 64 года, муж - Василий Иванович, 60 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. ... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 64 года, вдова. Переехала в 26 двор к Карпу Степановичу ("тетка Карпа Степановича") Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Пересл... Показать все
Смерть
После 1795