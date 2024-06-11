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Федор Васильевич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.02.1760 ст.

Дата смерти

Между 1760 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Смерть
Между 1760 и 1763
В 4 ревизии (1782) нет упоминания, т.е. умер до 3 ревизии (1763)
Рождение
07.02.1760 ст.

Отец: Василий Иванович

Мать: Евдокея / Авдотья Стефановна / Степановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 106. Д. 1. Метрические книги церквей г. Переславль-Залесски... Показать все

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