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Никифорова Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифоров Тамара Васильева

Отец ребёнка: Никифоров Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Никифоров Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Василий Филиппович

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