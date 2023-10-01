Никифоров Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Вера Васильвена
Мать ребёнка: Никифорова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никифорова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифоров Тамара Васильева
Мать ребёнка: Никифорова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно