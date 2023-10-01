Никифоров Василий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Василий Филиппович

Никифоров Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Филипп Иванович

Мать: Никифорова Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Вера Васильвена

Мать ребёнка: Никифорова Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифоров Тамара Васильева

Мать ребёнка: Никифорова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Валентина Степановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.