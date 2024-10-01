Ряховская Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.05.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1851
Дочь: Чертовская (Ряховская) Агафья Захаровна
Отец ребёнка: Ряховский Захар Филиппович
Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дымова (Ряховская) Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Ряховский Захар Филиппович
Смерть
22.05.1886