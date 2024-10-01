Ряховская Агафья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряховская Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.05.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряховский Захар Филиппович

Рождение ребёнка
03.02.1851

Дочь: Чертовская (Ряховская) Агафья Захаровна

Отец ребёнка: Ряховский Захар Филиппович

Николаевка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дымова (Ряховская) Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Ряховский Захар Филиппович

Смерть
22.05.1886

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