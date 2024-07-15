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Назар Анфимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.10.1849 ст.

Дата смерти

13.05.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1849 ст.

Отец: Анфим Симеонов

Мать: Елена Феодулова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&cc=1921824 Восприемники: д. Бессменино кр. сын Василий Феодулов и с. Заречье дворовая женка вдова Евдокия Симеонова
Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: Ксения Назарова

Мать ребёнка: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.05.1908 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93JX?i=421&cc=1921824 59 лет от простуды

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