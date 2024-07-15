Назар Анфимов
Место рождения
Дата рождения07.10.1849 ст.
Дата смерти13.05.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.10.1849 ст.
Отец: Анфим Симеонов
Мать: Елена Феодулова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVY-4MT?i=2077&cc=1921824 Восприемники: д. Бессменино кр. сын Василий Феодулов и с. Заречье дворовая женка вдова Евдокия Симеонова
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: Ксения Назарова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.05.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWH-93JX?i=421&cc=1921824 59 лет от простуды