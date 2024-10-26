Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1288, стр. 189 Проживающій въ Кайраканскомъ хуторѣ за - паспой солдатъ Іоаннъ Леонтьевъ Сухановъ и законная его жена Василисса Іоаннова ; ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич
Бракосочетание
30.01.1911
Муж: Никулин Петр Кузьмич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1946, стр. 51 Георгіевскаго хутора крестьянинъ Петръ Кузминъ Никулинъ православный , первымъ бракомъ 19 Канраимскаго хутора крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1911
Сын: Никулина Василий Петрович
Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич
фонд №173, опись №16, дело №1945, стр. 3 Георгiевскаго хутора крестьянинъ Б Петръ Кузминъ Никулинъ и законная жена его Евфросиния Иванова ; оба православные . Священникъ Василій ѳедеоновъ Кайраклинск... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Никулина Анна Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2068, стр. 22 Георгіевскаго хутора кресть - - го янинъ Петръ Кузьминъ Нику - линъ и законная жена его Евфро - синія Иванова ; оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лютина (Никулина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Никулина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич
Смерть
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область