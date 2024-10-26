Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

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Место рождения

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

14.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Кайракла, Кувандыкский, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1288, стр. 189 Проживающій въ Кайраканскомъ хуторѣ за - паспой солдатъ Іоаннъ Леонтьевъ Сухановъ и законная его жена Василисса Іоаннова ; ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1911

Муж: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1946, стр. 51 Георгіевскаго хутора крестьянинъ Петръ Кузминъ Никулинъ православный , первымъ бракомъ 19 Канраимскаго хутора крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1911

Сын: Никулина Василий Петрович

Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
фонд №173, опись №16, дело №1945, стр. 3 Георгiевскаго хутора крестьянинъ Б Петръ Кузминъ Никулинъ и законная жена его Евфросиния Иванова ; оба православные . Священникъ Василій ѳедеоновъ Кайраклинск... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Никулина Анна Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2068, стр. 22 Георгіевскаго хутора кресть - - го янинъ Петръ Кузьминъ Нику - линъ и законная жена его Евфро - синія Иванова ; оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лютина (Никулина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Никулина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Никулин Петр Кузьмич

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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