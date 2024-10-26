Никулин Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
10.01.1892
Села Вязовки Верхней крестьянинъ Козьмы Филипповъ Никулинъ законная жена его Ульяна Лаврентьева ; оба православные . Того же села крестьянинъ Артемій Лаврентьевъ Сниц щиковъ и крестьянская дѣви ца Еле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
Бракосочетание
30.01.1911
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1946, стр. 51 Георгіевскаго хутора крестьянинъ Петръ Кузминъ Никулинъ православный , первымъ бракомъ 19 Канраимскаго хутора крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1911
Сын: Никулина Василий Петрович
Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
фонд №173, опись №16, дело №1945, стр. 3 Георгiевскаго хутора крестьянинъ Б Петръ Кузминъ Никулинъ и законная жена его Евфросиния Иванова ; оба православные . Священникъ Василій ѳедеоновъ Кайраклинск... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1913
Дочь: Никулина Анна Петровна
Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2068, стр. 22 Георгіевскаго хутора кресть - - го янинъ Петръ Кузьминъ Нику - линъ и законная жена его Евфро - синія Иванова ; оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лютина (Никулина) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Никулина Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область