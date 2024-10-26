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Никулин Петр Кузьмич

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Место рождения

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1892

Отец: Никулин Кузьма Филиппович

Мать: Никулина (Снимщикова) Ульяна Лаврентьевна

Верхняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Села Вязовки Верхней крестьянинъ Козьмы Филипповъ Никулинъ законная жена его Ульяна Лаврентьева ; оба православные . Того же села крестьянинъ Артемій Лаврентьевъ Сниц щиковъ и крестьянская дѣви ца Еле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Аркадий Петрович

Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1946, стр. 51 Георгіевскаго хутора крестьянинъ Петръ Кузминъ Никулинъ православный , первымъ бракомъ 19 Канраимскаго хутора крестьянская д... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1911

Сын: Никулина Василий Петрович

Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
фонд №173, опись №16, дело №1945, стр. 3 Георгiевскаго хутора крестьянинъ Б Петръ Кузминъ Никулинъ и законная жена его Евфросиния Иванова ; оба православные . Священникъ Василій ѳедеоновъ Кайраклинск... Показать все
Рождение ребёнка
15.11.1913

Дочь: Никулина Анна Петровна

Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2068, стр. 22 Георгіевскаго хутора кресть - - го янинъ Петръ Кузьминъ Нику - линъ и законная жена его Евфро - синія Иванова ; оба правосла... Показать все
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лютина (Никулина) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Никулина Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Никулина (Суханова) Евфросинья Ивановна

Георгиевский, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

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