Заколюкина Парасковья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкина Парасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заколюкин Игнатий Софонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: (Заколюкина) Варвара Игнатьева

Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Софонов

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Заколюкин Андрей Игнатьев

Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Софонов

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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