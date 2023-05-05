Заколюкина Парасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: (Заколюкина) Варвара Игнатьева
Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Софонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Заколюкин Андрей Игнатьев
Отец ребёнка: Заколюкин Игнатий Софонов
Смерть
Неизвестно