Заколюкин Игнатий Софонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Дочь: Варвара Игнатьева
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: Заколюкин Андрей Игнатьев
Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно