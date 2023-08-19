Заколюкин Игнатий Софонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Игнатий Софонов

Место рождения

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1763 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Жена

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793 ст.

Отец: Заколюкин Софон Дмитриев

Мать: Заколюкина Агафья Степанова

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Дочь: Варвара Игнатьева

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Васильева

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: Заколюкин Андрей Игнатьев

Мать ребёнка: Заколюкина Парасковья Васильева

Суши, Вятскополянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заколюкина Парасковья Васильева

Смерть
Неизвестно
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